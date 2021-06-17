Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Экология

Аномальная жара ожидается в Псковской области с 19 по 23 июня

17 июня 2021 года, 16:51

Аномальная жара ожидается в Псковской области с 19 по 23 июня, сообщает официальный Telegram-канал региона со ссылкой на данные псковского гидрометцентра.

Аномальная жара ожидается в Псковской области с 19 по 23 июня

По предварительным прогнозам, среднесуточная температура воздуха в эти дни превысит климатическую норму на 7-9 градусов, а столбики термометров могут подняться от 28 до 33 градусов тепла.

Специалисты предупреждают, что это явление опасно, и рекомендуют псковичам оставаться дома в период солнечной активности – с 11:00 до 17:00. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковские полицейские снялись в сериале «Первый отдел 2»
Вдоль псковских дорог обработают 800 га зараженных борщевиком земель
Чемпиона России по воздухоплавательному спорту определили в Великих Луках
В майском рейтинге инвестиционной активности Псковская область заняла 12-13 место
Нескучные каникулы: Чем занять школьников летом
Региональный парламент внес изменения в бюджет Псковской области
Выборы депутатов Псковского областного Собрания седьмого созыва назначены на 19 сентября
Очаг COVID-19 зафиксирован в Пушкиногорской межрайонной больнице
Более 30 случаев заражения коронавирусом выявили в Пскове за сутки

Комментарии

Авторизация
No comments
С героем за партой

Общество / Образование
17 июня 11:00

С героем за партой

Псковские студенты рассказали о своих сокурсниках, погибших в горячих точках

Проблема на кончике пальца

Общество / Здоровье
9 июня 12:20

Проблема на кончике пальца

Как предотвратить врастание ногтей?
Близок локоть...

Общество / Здоровье
8 июня 16:12

Близок локоть...

Почему темнеет и сохнет кожа на локтях?