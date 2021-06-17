Аномальная жара ожидается в Псковской области с 19 по 23 июня, сообщает официальный Telegram-канал региона со ссылкой на данные псковского гидрометцентра.

По предварительным прогнозам, среднесуточная температура воздуха в эти дни превысит климатическую норму на 7-9 градусов, а столбики термометров могут подняться от 28 до 33 градусов тепла.

Специалисты предупреждают, что это явление опасно, и рекомендуют псковичам оставаться дома в период солнечной активности – с 11:00 до 17:00.