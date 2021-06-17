В майском рейтинге инвестиционной активности Псковская область заняла 12-13 место

По итогам мая текущего года Псковская область заняла 12-13 место в рейтинге инвестиционной активности российских регионов, опубликованном в журнале «Инвест-Форсайт». Эти строчки регион разделил с Калужской областью.

Рейтинг был составлен на основе сообщений о запускаемых и реализуемых инвестиционных проектах, попавших в ежедневный дайджест «Инвест-Региона». Каждая новость оценивалась по 10-балльной шкале.

В результате Псковская область заработала 41 балл и поднялась сразу на 26 строчек: в апреле она занимала 38-39 места.