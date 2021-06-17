Региональный парламент внес изменения в бюджет Псковской области

Депутаты Псковского областного Собрания в ходе заключительной 59-й сессии шестого созыва внесли изменения в закон «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». Об «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Доходная и расходная части текущего бюджета региона увеличились на 1 млрд 249 млн 889 тысяч рублей, составив 45 млрд 279 млн 277 тысяч и 47 млрд 937 млн 865 тысяч рублей соответственно. Дополнительные средства Псковская область получила в качестве безвозмездных поступлений из федерального бюджета.

Так, на покупку лекарств для ковидбольных запланировано около 13 млн рублей, на обеспечение медицинских организаций – 291,5 млн рублей.

Финансирование дорожного ремонта, который реализуется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», увеличивается на 241 млн рублей. В целом, объём региональной госпрограммы «Развитие транспортной системы» возрастёт на 492,3 млн рублей. Часть средств поступит за счет увеличения доходных источников дорожного фонда и 40-миллионного гранта по программе приграничного сотрудничества «Россия-Эстония».

242,3 млн рублей направлено на реконструкцию здания библиотеки им. И. И. Василёва и 242,6 млн рублей - на завершение строительства общеобразовательной школы в Великих Луках. Еще порядка 30 млн рублей запланированы на устройство в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных организаций коммуникаций. Также бюджетные ассигнования в сумме 2,9 млн рублей увеличиваются из-за увеличения норматива для питания детей с ограниченными возможностями здоровья в школах.

На 10 млн рублей увеличены лимиты бюджетных обязательств на разработку проектно-сметной документации по объекту «Строительство экотехнопарка в Псковской области».

Почти полмиллиона выделено на ежегодную денежную выплату лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России».

В то же время, финансирование госпрограммы «Содействие занятости населения» сокращается на 60 млн рублей, а госпрограммы «Развитие сельского хозяйства Псковской области» - на 17,7 млн рублей.

Дотации местным бюджетам увеличены на 20,7 млн рублей.