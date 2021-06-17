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Общество / Здоровье

Более 30 случаев заражения коронавирусом выявили в Пскове за сутки

17 июня 2021 года, 12:57

31 ковидбольного выявили в Пскове за сутки 16 июня. С начала пандемии коронавируса, по данным официального Telegram-канала Псковской области, заболели 14 тыс. 39 псковичей.

Более 30 случаев заражения коронавирусом выявили в Пскове за сутки

Десять человек заразились в Псковском районе (всего 3 тыс. 205). По четыре случая COVID-19 диагностировали в Пушкиногорском (всего 362) и Пыталовском (всего 428) районах, три – в Гдовском районе (всего 594), два – в Дновском (всего 321). По одному инфицированному добавилось в Островском (всего 1 тыс. 928), Невельском (всего 1 тыс. 474), Печорском (всего 729) и Стругокрасненском (всего 399) районах.

Таким образом, за минувшие сутки подтвердилось 58 случаев заражения коронавирусом. Всего в Псковской области зафиксировали 38 тыс. 573 случая этого заболевания.

Выздоровели от коронавируса 32 тыс. 940 человек, в том числе 18 – за сутки 16 июня. Скончался от этого заболевания 441 человек. 

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