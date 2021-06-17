В Пскове готовится конкурс по разработке проекта временного моста через Великую на период ремонта Ольгинского, сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин в эфире ПАИ-live 17 июня.

«В ближайшее время городу будут выделены на это средства. Место временного моста пока не определено», - отметил Борис Елкин.

Ранее сообщалось, что переправа соединит пересечения улиц Максима Горького и Петровской с улицей Ипподромной. Временный мост будет 313 метров длинной и появится не раньше 2025 года.