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Культура

Псковскую область представили «бусиной-маковкой» в инсталляции «Серебряное ожерелье России»

17 июня 2021 года, 11:50

Псковскую область представили «бусиной-маковкой» на выставке-инсталляции «Серебряное ожерелье России», которая открылась в Санкт-Петербурге у Петропавловской крепости. Каждая из 11 бусин высотой 1,8 метра представляет конкретный регион Северо-Запада, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе полномочного представителя президента в СЗФО. Их дизайн разработали известные художники, актеры, режиссеры, деятели искусства и науки, космонавты.

Псковскую область представили «бусиной-маковкой» в инсталляции «Серебряное ожерелье России»

Фото пресс-службы полпреда президента РФ
Бусину Псковской области придумала пианистка Полина Осетинская: она напоминает маковки псковских церквей. Бусина Калининградской области в виде короны: ее нарисовал художник Михаил Шемякин, вдохновлявшийся сказками Гофмана, родившегося в Кенигсберге. Бусина Новгородской области в форме голубя, сидящего на кресте Софийского собора. Ее автор - писатель Михаил Зыгарь

В разработке дизайна бусин также участвовали телеведущий Андрей Малахов (Мурманская область), балетмейстер Борис Эйфман (Ленинградская область), оперная певица Ольга Перетятько (Республика Карелия), актриса Карина Разумовская (Вологодская область), космонавт Сергей Крикалев (Республика Коми), Анна Ялова (Ненецкий АО), режиссер театра и кино Василий Бархатов (Архангельская область).

Масштабная уличная экспозиция посвящена межрегиональному историко-культурному, туристскому проекту «Серебряное ожерелье России», объединяющему все регионы Северо-Запада России. Главная цель проекта, созданного в 2012 году по поручению Президента Российской Федерации – консолидировать усилия для увеличения туристического потока в регионы и, тем самым, способствовать социально-экономическому развитию территорий.

Выставка, организаторами которой выступили Центральный выставочный зал «Манеж» (Санкт-Петербург) при поддержке Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга и Комитета по культуре, аппарата полномочного представителя президента РФ в СЗФО, Федерального агентства по туризму и Фонда поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга продлится до 16 сентября 2021 года.

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