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Транспорт / Инфраструктура

Стоимость строительства моста на объездной в Пскове может измениться

17 июня 2021 года, 11:46

Стоимость строительства моста на объездной в Пскове может увеличиться, сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин в эфире ПАИ-live 17 июня.

По его словам, материалы подорожали в два с лишним раза. Так, например, цена битума выросла в два раза: в начале года он стоил 15-16 тысяч рублей за тонну, а сейчас - больше 30 тысяч. «Тяжело для бизнеса, дорожает щебень, металл. Минстрой думает, что с этим делать, как регулировать», - подчеркнул Борис Елкин.

Выделенные по нацпроекту суммы не меняются. «Объемы финансирования остаются те же у всех. Если увеличивается стоимость материалов, то единственное, чем можем экономить, — это объемами. Вопрос серьезный, на всех уровнях поднимается», - заявил председатель комитета.

Тем не менее, Борис Елкин заверил, что возведение моста будет продолжаться. «Надеюсь, что его строительство отложено не будет, мы будем предпринимать все меры, чтобы этого не произошло», - сказал председатель профильного комитета. 

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