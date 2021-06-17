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Транспорт / Безопасность

Борис Елкин: Ничего плохого в появлении массового проката самокатов я не вижу

17 июня 2021 года, 11:22

«Ничего плохого в появлении массового проката самокатов я не вижу, в принципе практика хорошая», - заявил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в эфире проекта ПАИ-live.

Борис Елкин: Ничего плохого в появлении массового проката самокатов я не вижу

Фото Арсения Тимашова

По его словам, самокатчики должны отдавать себе отчет перед тем, как садиться за руль. «Главное, чтобы те, кто был за рулем, понимали, что делают, и понимали долю ответственности, которую они несут не только за себя, но и за окружающих», - сказал руководитель дорожного ведомства. Он уверен, что человек, который берет электросамокат, должен уметь им управлять.

«И должна быть создана инфраструктура, мы над этим работаем», - заключил Борис Елкин.

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