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Транспорт / Инфраструктура

«Плавающие» люки установят на Октябрьском проспекте в Пскове

17 июня 2021 года, 11:13

«Плавающие» люки установят на Октябрьском проспекте в Пскове, сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в эфире проекта «ПАИ-live».

Ремонт на Октябрьском проспекте вызывает опасения у жителей Пскова, в частности, многие указывают на странности ремонта вокруг люков.

«Верхний слой асфальта будет укладываться одним, монолитным слоем. Кроме того, будут устанавливаться специальные, «плавающие» люки, которые рассчитаны на устойчивость к деформации. Поэтому проблем быть не должно», - пояснил Борис Елкин.

Ещё один вопрос касался просыпки щелей в новой брусчатке на Октябрьского проспекте и Октябрьской площади. По мнению жителей, состав смеси для просыпки был не тот: использовался песок с большим включением камней.

«Если щель просыпана, то она просыпана. А какая фракция сверху осталась, не столь принципиально, она сразу выметается и убирается. Главное — это конечный результат», - заверил руководитель дорожного ведомства.

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