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Общество / Образование

Научно-образовательный центр будет создан в Псковской области

17 июня 2021 года, 10:30

На базе консорциума «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта – Псковский государственный университет» будет создан региональный научно-образовательный центр (НОМЦ) в Северо-Западном федеральном округе, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Научно-образовательный центр будет создан в Псковской области

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

По его словам, центр будет развивать научные исследования в области механики и смежных областях, а также содействовать профессиональному росту молодых учёных и педагогов благодаря повышению качества математического образования.

Особое внимание ПсковГУ уделит подготовке квалифицированных кадров по математическим направлениям и популяризации этой области в СЗФО.

Ежегодно на деятельность научного центра будет выделяться около 40 млн рублей из федерального бюджета. Программа госсубсидии рассчитана на 4 года.

«Поздравляю ПсковГУ с этим значимым достижением!» - заключил Михаил Ведерников. 

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