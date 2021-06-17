Научно-образовательный центр будет создан в Псковской области

На базе консорциума «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта – Псковский государственный университет» будет создан региональный научно-образовательный центр (НОМЦ) в Северо-Западном федеральном округе, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, центр будет развивать научные исследования в области механики и смежных областях, а также содействовать профессиональному росту молодых учёных и педагогов благодаря повышению качества математического образования.

Особое внимание ПсковГУ уделит подготовке квалифицированных кадров по математическим направлениям и популяризации этой области в СЗФО.

Ежегодно на деятельность научного центра будет выделяться около 40 млн рублей из федерального бюджета. Программа госсубсидии рассчитана на 4 года.

«Поздравляю ПсковГУ с этим значимым достижением!» - заключил Михаил Ведерников.