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Общество / Здоровье

Роспотребнадзор Москвы обязал вакцинировать 60% работников в сфере услуг

17 июня 2021 года, 09:50

Роспотребнадзор Москвы обязал вакцинировать 60% работников в сфере услуг, сообщает официальный Telegram-канал оперативного штаба столицы. Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач Москвы Елена Андреева.

Роспотребнадзор Москвы обязал вакцинировать 60% работников в сфере услуг

По словам вице-мэр Анастасии Раковой, к этим категориям отнесены сотрудники, которые ежедневно контактирует с большим числом людей. В частности, 60% вакцинации работников необходимо достичь предприятиям торговли, общепита, салонам красоты, фитнес-клубам, банковым и почтовым отделениям, МФЦ, общественному транспорту и такси, предприятиям ЖКХ, сфере культуры, развлечений и рекламы, спорта, а также госслужащих и работников организаций, подведомственных органам власти.

Анастасия Ракова пояснила, что такая мера введена из-за значительного прироста заболевших. Так, за неделю число инфицированных увеличилось на 80%, за две недели — в два раза. При этом выросло и количество госпитализаций — более чем на 70%.

Большая часть инфицированных — 77% — относится к людям трудоспособного возраста. Максимальный прирост заболевших среди молодежи. «Если такие темпы прироста сохранятся, то даже при развертывании всего максимума имеющихся в городе коек, которые можно задействовать под ковид, уже примерно через 2-3 недели мест в больницах просто не будет», - говорится в сообщении.

Работодателям предписали привить своих работников хотя бы одним компонентом вакцины до 15 июля. Вакцинация вторым компонентом должна быть завершена до 15 августа.

Чтобы подтвердить вакцинацию работодатель должен с 1 до 15 июля предоставить сведения по каждому работнику через личный кабинет на портале mos.ru. Проверка будет проводиться через централизованные информационные системы учета всех вакцинированных. При этом бумажный сертификат о вакцинации не будет служить доказательством получения вакцины. 

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