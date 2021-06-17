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Экономика / Потребитель (Товары и цены)

Рост издержек производителей повлиял на цены на товары в Псковской области

17 июня 2021 года, 09:39

Годовой прирост цен на продовольственные товары в Псковской области в мае увеличился до 6,45% после 6,05% в предыдущем месяце, сообщает пресс-служба реготделения Центробанка РФ.

Так, неполное восстановление объемов производства куриного мяса после ухудшения эпизоотической ситуации в начале года, а также рост издержек производителей повлияли на увеличение годового темпа прироста цен на мясо кур. Исчерпание запасов отечественной капусты прошлогоднего урожая и увеличение доли импортных поставок повлияли на удорожание капусты в мае.

Годовой прирост цен на непродовольственные товары в регионе в мае составил 6,28% после 6,11% в предыдущем месяце. В частности, снижение предложения древесины на внутреннем рынке из-за роста экспорта на фоне благоприятной конъюнктуры мировых рынков, а также высокий спрос на строительные материалы в связи с увеличением объемов строительства повлияли на ускорение темпа прироста цен на пиломатериалы. Превышение спроса над предложением на рынке новых легковых автомобилей, а также увеличение издержек автопроизводителей привели к увеличению годовых темпов прироста цен на автомобили.

Годовой прирост цен на услуги в регионе уменьшился в мае до 2,39% после 2,54% в предыдущем месяце.

Дождливая погода в регионе в мае текущего года отразилась на снижении спроса на услуги мойки автомобилей и, как следствие, замедлении годовых темпов прироста цен на нее. Эффект высокой ценовой базы прошлого года на услуги шиномонтажа, когда карантинные меры активизировали использование личного автотранспорта и увеличили спрос на его ремонт и техническое обслуживание, повлиял на замедление годовых темпов прироста цен на данный вид услуг в мае текущего года. Эффект базы в динамике цен на услуги сотовой связи отразился на снижении цен в годовом выражении в мае текущего года. В прошлом году цены росли ускоренными темпами на фоне увеличения спроса из-за перехода на удаленный формат работы и учебы, а также повышения стоимости тарифов одним из крупных операторов.

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