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Общество

До 28 градусов тепла обещают псковичам 17 июня

17 июня 2021 года, 09:12

От 23 до 28 градусов тепла ожидается в Псковской области днем 17 июня, сообщает официальный Telegram-канал региона со ссылкой на данные псковского гидрометцентра.

Ночью температура опустится до 8-13 градусов.

До 28 градусов тепла обещают псковичам 17 июня

В течение дня прогнозируются малооблачная погода, без осадков. Ветер – слабый, южных направлений.

Дневная температура в Пскове поднимется до 26-28 градусов тепла. Минимальная температура ночью составит 10-12 градусов. Дожди в городе не прогнозируются.

В Великих Луках также без осадков. Температура днем ожидается от 25 до 27 градусов, ночью – от 9 до 11. 

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