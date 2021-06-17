До 28 градусов тепла обещают псковичам 17 июня

От 23 до 28 градусов тепла ожидается в Псковской области днем 17 июня, сообщает официальный Telegram-канал региона со ссылкой на данные псковского гидрометцентра.

В течение дня прогнозируются малооблачная погода, без осадков. Ветер – слабый, южных направлений.

Дневная температура в Пскове поднимется до 26-28 градусов тепла. Минимальная температура ночью составит 10-12 градусов. Дожди в городе не прогнозируются.

В Великих Луках также без осадков. Температура днем ожидается от 25 до 27 градусов, ночью – от 9 до 11.