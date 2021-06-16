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Политика

Поисковые отряды приглашают принять участие в вахте памяти в Усвятском районе

16 июня 2021 года, 21:33

Поисковые отряды приглашают принять участие в международной вахте памяти «Невельский фронт. Усвятский рубеж — 2021» в Усвятском районе, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

Вахта памяти пройдет с 1 по 10 августа. Она посвящена имени Ивана Петровича Михайлова, основателя молодежных вахт.

К участию в «Вахте памяти» приглашаются поисковики не младше 14 лет, не имеющие медицинских противопоказаний. Дети от 14 до 18 лет участвуют в мероприятии при условии сопровождения родителей или опекунов. Все участники допускаются при наличии отрицательного теста на коронационную инфекцию, либо сертификата о прохождении вакцинации.

В программе вахты — поисковые мероприятия, занятия по начальной военной подготовке, туристическая подготовка, тренировки по стрельбе, спортивные и творческие соревнования, мастер-классы от представителей МЧС, ВДВ и других силовых ведомств.

Прием заявок на участие в мероприятие осуществляется на АИС «Молодежь России» с 16 июня по 18 июля 2021 г. по ссылке https://myrosmol.ru/event/69074.

Вопросы по телефонам: 8 (8112) 299–142, 8 (8112) 299–144.


ПОДРОБНОСТИ

Организаторами мероприятия выступили Псковская областная военно-патриотическая поисковая общественная организация «След «Пантеры», поисковый отряд «Гвоздика» при поддержке администрации Псковской области.

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