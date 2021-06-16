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Общество

Всероссийская перепись населения пройдет в Псковской области в октябре 2021 года

16 июня 2021 года, 20:58

Вопрос подготовки и проведения Всероссийской переписи населения рассмотрен на Совете по межнациональным и межрелигиозным отношениям под председательством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Перепись населения пройдет на территории Псковской области в октябре 2021 года. По словам заместителя руководителя территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Псковской области Светланы Синюк, в ходе предстоящей переписи Псковстатом данные будут получены не только путем сбора сведений от граждан на дому, но и в онлайн-режиме через портал Госуслуг, а также путем предоставления услуг в Многофункциональных центрах.

Вера Емельянова отметила, что Всероссийская перепись населения — это важное событие в жизни страны. По ее итогам на ближайшие 10 лет будет сформировано представление о национальном составе, образовательном уровне, языковой и этнической принадлежности населения нашей большой и многонациональной страны. «Информация, полученная в ходе переписи, позволит государству разрабатывать новые социально-экономические программы и корректировать существующие, отвечающие состоянию российского общества», - сказала она.

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