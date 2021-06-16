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Транспорт / Безопасность

Островок безопасности на площади Ленина в Пскове не помешает парадам

16 июня 2021 года, 17:00

Островок безопасности на площади Ленина в Пскове не помешает парадам, сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в эфире «ПАИ-live».

По его мнению, островок на проезжей части площади Ленина необходим. «В первую очередь, это безопасность. Очень много, кто любил разворачиваться в этом месте, нарушая ПДД, здесь была сплошная линия разметки», - отметил Борис Елкин и добавил, что теперь разворот автомобилей предусмотрен в специальном месте.

Параду же этот «островок» мешать не будет, уверен председатель профильного комитета. «В свое время было много жалоб, когда мы в Опочке сделали островок безопасности с освещением: а как же мы будет проводить общественные мероприятия. Но на самом деле, он не препятствует», - заверил спикер.

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