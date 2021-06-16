Островок безопасности на площади Ленина в Пскове не помешает парадам, сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в эфире «ПАИ-live».

По его мнению, островок на проезжей части площади Ленина необходим. «В первую очередь, это безопасность. Очень много, кто любил разворачиваться в этом месте, нарушая ПДД, здесь была сплошная линия разметки», - отметил Борис Елкин и добавил, что теперь разворот автомобилей предусмотрен в специальном месте.

Параду же этот «островок» мешать не будет, уверен председатель профильного комитета. «В свое время было много жалоб, когда мы в Опочке сделали островок безопасности с освещением: а как же мы будет проводить общественные мероприятия. Но на самом деле, он не препятствует», - заверил спикер.