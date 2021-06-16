Редактор «Псковской правды» стал номинантом премии «Эксперт года - 2021»

Редактор «Псковской правды» Максим Андреев стал номинантом Всероссийской премии «Эксперт года» , организованной деловым журналом «Эксперт Северо-Запад». Он вошел в топ-3 в номинации «Выбор редакции: региональные СМИ» с формулировкой «За многолетнее освещение экономической жизни региона».

15 июня премия «Эксперт года» вручалась в 20 номинациях: «Промышленность», «Финансы и инвестиции», «ИТ и телекоммуникации», «Строительство и девелопмент», «Ритейл и торговля», «Туризм, сервис и HoReCa», «Общественные инициативы, КСО и международная деятельность», «Энергетика, транспорт и логистика», «Здравоохранение», «Государственное и муниципальное управление», «Взаимодействие с органами власти», «Урбанистика и доступная среда», «Образование», «Спорт и качество жизни», «Наука и инновации», «Управление HR», «Искусство и культурные проекты», «Выслуга лет и наставничество», «Экология и развитие территорий», «Выбор редакции: региональные СМИ». Это произошло уже в десятый раз в СЗФО и в первый раз — в масштабе всей страны.

Состав Экспертного совета премии формируется из числа известных представителей бизнеса, науки, общественных и культурных институтов, властных структур. Каждый год в дополненный состав Совета привлекаются региональные эксперты и федеральные персоны. По многолетней традиции Совет возглавляет Михаил Пиотровский.