Восемь псковских выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ

Восемь одиннадцатиклассников из Псковской области получили 100 баллов по итогам первых ЕГЭ. Ою этом сообщил исполняющий обязанности председателя регионального комитета по образованию Андрей Ермаков на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 16 июня.

По его словам, ни одного случая не прохождения нижнего порога по баллам в регионе не зафиксировано. «Грубых нарушений, удалений с экзамена, использование шпаргалок не было, – добавил спикер. – Это та ответственность, которая уже у ребят присутствует».

Также Андрей Ермаков напомнил, что формат выпускных в Псковской области остается прежним: родителям разрешено присутствовать на мероприятиях при соблюдении противовирусных мер.

«Меры безопасности всегда должны быть и соблюдаться», - подчеркнул Андрей Ермаков и поблагодарил коллег за хорошую работу и соблюдение карантинных мер.

ЕГЭ в России началось 31 мая с экзаменов по химии, географии и литературе. 3 и 4 июня школьники написали экзамены по русскому языку, 7 июня — по математике профильного уровня, 11 июня — по истории и физики, 15 июня – по обществознанию.

Далее выпускников ждут ЕГЭ по иностранным языкам, биологии, информатики и информационно-коммуникационной технологии (ИКТ).