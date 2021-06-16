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Общество / Образование

Восемь псковских выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ

16 июня 2021 года, 16:39

Восемь одиннадцатиклассников из Псковской области получили 100 баллов по итогам первых ЕГЭ. Ою этом сообщил исполняющий обязанности председателя регионального комитета по образованию Андрей Ермаков на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 16 июня.

Восемь псковских выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ

По его словам, ни одного случая не прохождения нижнего порога по баллам в регионе не зафиксировано. «Грубых нарушений, удалений с экзамена, использование шпаргалок не было, – добавил спикер. – Это та ответственность, которая уже у ребят присутствует».

Также Андрей Ермаков напомнил, что формат выпускных в Псковской области остается прежним: родителям разрешено присутствовать на мероприятиях при соблюдении противовирусных мер.

«Меры безопасности всегда должны быть и соблюдаться», - подчеркнул Андрей Ермаков и поблагодарил коллег за хорошую работу и соблюдение карантинных мер.

ЕГЭ в России началось 31 мая с экзаменов по химии, географии и литературе. 3 и 4 июня школьники написали экзамены по русскому языку, 7 июня — по математике профильного уровня, 11 июня — по истории и физики, 15 июня – по обществознанию.

Далее выпускников ждут ЕГЭ по иностранным языкам, биологии, информатики и информационно-коммуникационной технологии (ИКТ).

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