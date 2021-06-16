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Общество / Здоровье

Скорая помощь фиксирует рост заболеваемости пневмонией в Псковской области на 6-7%

16 июня 2021 года, 16:10

Скорая помощь фиксирует рост заболеваемости пневмонией в Псковской области на 6-7%. Об этом сообщает «АиФ-Псков» со ссылкой на главного врача региональной службы Скорой медицинской помощи Дениса Сачкова. По его словам, «увеличение небольшое — рост к тому, что было раньше - порядка 30-40 вызовов в день».

Денис Сачков затруднился сказать, связано ли это с ростом заболеваемости коронавирусом, поскольку выявление этой инфекции - «прерогатива стационара и лабораторий». «Скорая помощь транспортирует пациентов порой не зная о том, что это коронавирусный пациент», - пояснил он.

Ранее губернатор Михаил Ведерников заявил, что на минувшей неделе заболеваемость коронавирусом в Псковской области выросла на 11%. 

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