Скорая помощь фиксирует рост заболеваемости пневмонией в Псковской области на 6-7%. Об этом сообщает «АиФ-Псков» со ссылкой на главного врача региональной службы Скорой медицинской помощи Дениса Сачкова. По его словам, «увеличение небольшое — рост к тому, что было раньше - порядка 30-40 вызовов в день».

Денис Сачков затруднился сказать, связано ли это с ростом заболеваемости коронавирусом, поскольку выявление этой инфекции - «прерогатива стационара и лабораторий». «Скорая помощь транспортирует пациентов порой не зная о том, что это коронавирусный пациент», - пояснил он.

Ранее губернатор Михаил Ведерников заявил, что на минувшей неделе заболеваемость коронавирусом в Псковской области выросла на 11%.