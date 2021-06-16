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Общество

Псковские археологи рассказали, где чаще всего находят золото

16 июня 2021 года, 15:36

Золото и другие ценные находки археологи чаще всего обнаруживают на месте существовавших когда-то выгребных ям. Об этом сообщила директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова в Медиацентре ПАИ.

Псковские археологи рассказали, где чаще всего находят золото

«Традиционный вопрос к нам: много ли золота нашли? Мало, потому что его теряли мало. Наша коллега Татьяна Евгеньевна Ежова, проводила работы на палатах Турбинских. Эти палаты будут включены в территорию гостиничного комплекса на берегу Псковы. Наряду с архитектурными особенностями, она изучала и «средневековую сантехнику». Все находки у нас ровно там и бывают, в выгребных ямах», - пояснила Марина Кулакова.

По ее словам, именно там было обнаружено именное золотое кольцо - «явно обручальное». Изделие с монограммой, относится к XVIII веку.

«Если говорить об уникальных находках на ближнем Запсковье, то там так же было найдено большое количество шведских монет XVII века», - рассказала Марина Кулакова, отметив, что еще предстоит выяснить, как они там оказались.  

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