Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
1

Общество / Здоровье

В Псковской области рассматривается вопрос обязательной вакцинации от коронавируса

16 июня 2021 года, 14:36

В Псковской области рассматривается вопрос обязательной вакцинации от коронавируса для отдельных категорий граждан, сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 16 июня.

В Псковской области рассматривается вопрос обязательной вакцинации от коронавируса

По федеральному законодательству COVID-19 относится к особо опасным вирусам, отметила Геращенко и добавила, что вакцинация от этого заболевания внесена в национальный календарь прививок.

Принятие решения об обязательной вакцинации находится в компетенции главного санитарного врача. «Будем принимать решение в зависимости от эпидемиологического процесса, если посчитаем необходимым. то будем рассматривать. Это полностью полномочия Роспотребнадзора», - подчеркнула спикер.

Также Марина Гаращенко обратила внимание на необходимость повторной прививки от коронавируса через два года. «Мы следуем инструкциям, на каждую вакцину они определённые», - отметила Марина Гаращенко и уточнила, что вакцина «Спутник V» будет эффективна два года, а другие могут действовать всего полгода.

На выбор вакцина влияют несколько факторов. Так, «Спутником V» и «ЭпиВакКороной» можно прививать людей от 18 лет и старше, а вакцина «КовиВак» предназначена только для граждан до 60 лет.

Марина Гаращенко напомнила, что любая вакцина вводится в два этапа, а формирование иммунитета происходит от двух до трех недель после второй инъекции. Однако, четвертый тип вакцины, которым будут прививать в один этап, уже на подходе, заключила председатель комитета. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Островок безопасности на площади Ленина в Пскове не помешает парадам
Редактор «Псковской правды» стал номинантом премии «Эксперт года - 2021»
Восемь псковских выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ
Скорая помощь фиксирует рост заболеваемости пневмонией в Псковской области на 6-7%
Псковские археологи рассказали, где чаще всего находят золото
Число жертв COVID-19 в Псковской области достигло 440
20% ковидных коек свободны в Псковской области
Марина Гаращенко рассказала, как действовать при появлении «побочек» от антикоронавирусной вакцины
Похищенный мужчина оказался псковским предпринимателем

Комментарии

Авторизация
Бабулечка
16:21 16.06.2021

Попрание Конституции .

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Проблема на кончике пальца

Общество / Здоровье
9 июня 12:20

Проблема на кончике пальца

Как предотвратить врастание ногтей?
Близок локоть...

Общество / Здоровье
8 июня 16:12

Близок локоть...

Почему темнеет и сохнет кожа на локтях?
Горячий фронт

Общество
4 июня 14:54

Горячий фронт

Куда податься псковским туристам в условиях закрытых границ и бешеных цен?