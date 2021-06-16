В Псковской области рассматривается вопрос обязательной вакцинации от коронавируса для отдельных категорий граждан, сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 16 июня.

По федеральному законодательству COVID-19 относится к особо опасным вирусам, отметила Геращенко и добавила, что вакцинация от этого заболевания внесена в национальный календарь прививок.

Принятие решения об обязательной вакцинации находится в компетенции главного санитарного врача. «Будем принимать решение в зависимости от эпидемиологического процесса, если посчитаем необходимым. то будем рассматривать. Это полностью полномочия Роспотребнадзора», - подчеркнула спикер.

Также Марина Гаращенко обратила внимание на необходимость повторной прививки от коронавируса через два года. «Мы следуем инструкциям, на каждую вакцину они определённые», - отметила Марина Гаращенко и уточнила, что вакцина «Спутник V» будет эффективна два года, а другие могут действовать всего полгода.

На выбор вакцина влияют несколько факторов. Так, «Спутником V» и «ЭпиВакКороной» можно прививать людей от 18 лет и старше, а вакцина «КовиВак» предназначена только для граждан до 60 лет.

Марина Гаращенко напомнила, что любая вакцина вводится в два этапа, а формирование иммунитета происходит от двух до трех недель после второй инъекции. Однако, четвертый тип вакцины, которым будут прививать в один этап, уже на подходе, заключила председатель комитета.