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Общество / Здоровье

Марина Гаращенко рассказала, как действовать при появлении «побочек» от антикоронавирусной вакцины

16 июня 2021 года, 14:08

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко рассказала, как действовать при появлении побочных эффектов от антикоронавирусной вакцины.

На пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 16 июня она призвала не путать побочные эффекты прививки от коронавируса с осложнениями. По ее словам, к побочным эффектам относятся повышение температуры, першение в горле, чихание. Как правило, они проходят достаточно быстро.

При появлении побочных эффектов прививки надо обращаться в медучреждение, а не пытаться справиться с ними самостоятельно.

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Комментарии

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Бабулечка
14:35 16.06.2021

Марина Гаращенко! А что же скрывали информацию с побочкой после вакцины у учительницы из <br/>Великих Лук? Где же бабушка из Дома престарелых,101-летняя и привитая двумя спутниками фау? Что же фото её не покажете, как после первой дозы, весёлую и с цветами на фото. Покажите дневники ведения уколотых после ковидвакцины. Покажите в сми хоть один честный репортаж из инфекционок.

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