Марина Гаращенко рассказала, как действовать при появлении «побочек» от антикоронавирусной вакцины

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко рассказала, как действовать при появлении побочных эффектов от антикоронавирусной вакцины.

На пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 16 июня она призвала не путать побочные эффекты прививки от коронавируса с осложнениями. По ее словам, к побочным эффектам относятся повышение температуры, першение в горле, чихание. Как правило, они проходят достаточно быстро.

При появлении побочных эффектов прививки надо обращаться в медучреждение, а не пытаться справиться с ними самостоятельно.