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Политика

Похищенный мужчина оказался псковским предпринимателем

16 июня 2021 года, 13:55

Похищенный мужчина, которого держали в заложниках больше месяца, оказался псковским предпринимателем, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на источник.

28-летнего мужчину похитили в Пскове 13 мая. За его освобождение злоумышленники требовали у родственников 2 млн долларов.

Ранее сообщалось, что молодого человека удалось освободить 11 июня в ходе совместной операции УМВД России по Псковской области и ГУР МВД России. Похитители держали заложника в селе Сарженка Всеволжского района Ленинградской области.

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