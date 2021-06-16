Похищенный мужчина оказался псковским предпринимателем

Похищенный мужчина, которого держали в заложниках больше месяца, оказался псковским предпринимателем, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на источник.

28-летнего мужчину похитили в Пскове 13 мая. За его освобождение злоумышленники требовали у родственников 2 млн долларов.

Ранее сообщалось, что молодого человека удалось освободить 11 июня в ходе совместной операции УМВД России по Псковской области и ГУР МВД России. Похитители держали заложника в селе Сарженка Всеволжского района Ленинградской области.