Центр молодежи и общественных инициатив появится в Псковской области. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, губернатор Псковской области Михаил Ведерников уже подписал соответствующее распоряжение.

Структура будет функционировать в формате автономной некоммерческой организации. Ее задача - объединить молодежные и общественные сообщества Псковской области.

Центр будет содействовать в подготовке проектных заявок для участия в грантовых конкурсах, организовывать региональные мероприятия, сопровождать молодежные организации и НКО на окружных, федеральных и международных встречах. Его работа позволит выявить компетентных специалистов в сфере молодежной политики и сформировать кадровый резерв.

На функционирование Центра молодежи и общественных инициатив в 2021 году из областного бюджета выделено около 14,5 млн рублей. Работа проходит в рамках Государственной программы Псковской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики».