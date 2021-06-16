Билеты на рейс Псков — Симферополь появились на сайте авиаперевозчика

Новые билеты на рейс Псков — Симферополь появились на сайте авиакомпании S7, сообщает Псковское агентство информации. Прямые рейсы в Крым запланированы на 18 июня, а также 6, 13, 27 и 31 августа.

Псковичи могут приобрести билеты «Эконом», в стоимость которого входит ручная кладь, и «Эконом стандарт», позволяющий бесплатно выбирать места при регистрации, перевозить багаж весом не более 23 кг и ручную кладь. Во время полета пассажирам предоставят легкие закуски, бутерброды или сэндвичи. Кроме того, путешественники могут взять с собой питомца до 50 кг.