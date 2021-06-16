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Транспорт

Билеты на рейс Псков — Симферополь появились на сайте авиаперевозчика

16 июня 2021 года, 10:55

Новые билеты на рейс Псков — Симферополь появились на сайте авиакомпании S7, сообщает Псковское агентство информации.

Прямые рейсы в Крым запланированы на 18 июня, а также 6, 13, 27 и 31 августа.

Билеты на рейс Псков — Симферополь появились на сайте авиаперевозчика

Псковичи могут приобрести билеты «Эконом», в стоимость которого входит ручная кладь, и «Эконом стандарт», позволяющий бесплатно выбирать места при регистрации, перевозить багаж весом не более 23 кг и ручную кладь. 

Во время полета пассажирам предоставят легкие закуски, бутерброды или сэндвичи. Кроме того, путешественники могут взять с собой питомца до 50 кг.

Билеты на рейс Псков — Симферополь появились на сайте авиаперевозчика

Это направление пользуется спросом у псковичей. Руководитель Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артем Тарасов отметил, что авиабилеты на рейс Псков — Симферополь скупили на два месяца вперёд - до августа. 

Забронировать поездку сейчас крайне сложно – билетов мало и они быстро заканчиваются. О возобновлении перелетов можно узнать на сайте авиакомпании S7.

Полёты по маршруту Псков – Симферополь возобновились с 30 апреля и продлятся по 28 сентября. Рейсы осуществляются дважды в неделю - по вторникам и пятницам. Время в пути составляет 3 часа 25 минут. Пассажиров перевозят на современных воздушных судах Airbus 319 вместимостью 144 кресла. 

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