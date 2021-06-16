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Общество

16 июня псковичам обещают теплую погоду и без осадков

16 июня 2021 года, 10:20

16 июня жителям Псковской области обещают теплую погоду, без осадков. Как сообщает официальный Telegram-канал региона со ссылкой на данные псковского гидрометцентра, температура днем будет от 20 до 25 градусов тепла, ночью – от 5 до 10 градусов.

16 июня псковичам обещают теплую погоду и без осадков

В этот день по области ожидается переменная облачность. Ветер – западный, умеренный.

В Пскове и Великих Луках осадков также не прогнозируется. Дневная температура в Пскове поднимется до 22-24 градусов тепла, в Великих Луках - до 23-25 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 7-10 градусов. 

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