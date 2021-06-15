Дни открытых дверей в Псковском онкодиспансере будут проходить два раза в год, рассказал в прямом эфире проекта ПАИ-live главный врач Псковского онкологического диспансера Александр Юров.

По его словам, два раза в год жители Псковской области без предварительной записи смогут прийти в онкодиспансер, оформить карту и попасть к онкологу или дерматологу. При себе надо будет иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

15 июня в онкодиспансере состоялся День открытых дверей, направленный на выявление рака кожи и меланомы. До конца лета также состоится День открытых дверей по проверке мужского и женского здоровья: обследованию предстательной железы, выявлению рака шейки матки и рака молочной железы. «Такие акции должны быть регулярными», - заявил Александр Юров.