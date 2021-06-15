Жителей одного из домов в Палкино заливают нечистоты. Как пишет газета «Аргументы и факты. Псков», дом №13, который находится на ул. Псковской более 60 лет. За эти год капитально ремонтировалась только крыша.

Отваливающаяся штукатурка, разрушающийся фундамент — далеко не полный перечень проблем. Больше всего жителей дома волнует неработающая выгребная яма.

«Моя соседка живет на первом этаже, как раз с той стороны, где находится неисправная выгребная база, так она содержимое туалета вычерпывает ковшом и выносит на улицу, - объясняет ситуацию Татьяна. - Из-за всего этого у нас в подвале вода постоянно стоит, а в непогоду, у тех, кто живет в квартирах на первых этажах под ногами аж все хлюпает».

Решить проблему жителей, судя по всему, никто не в состоянии. Куда обращаться и где искать деньги на ремонт, они не знают. О том, что говорят о ситуации в районной администрации и в Фонде капремонта, читайте в материале «Спасение утопающих».