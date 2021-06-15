Автоклуб поступит в Гдовский район в июле этого года. Речь об этом шла в ходе совещания губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с руководством региональных управлений и комитетов, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

С помощью автоклуба планируется возродить культурную жизнь в населенных пунктах, в том числе в деревне Вейно. Туда, по словам председателя комитета по культуре Псковской области Ольги Тимофеевой, передвижная концертная площадка совершит первый выезд.

Помещение, в котором собираются местные жители сейчас, глава профильного комитета обозначила как аварийное. Отремонтировать здание за счет бюджета невозможно, потому что оно не оформлено в муниципальную собственность. А открыть новое учреждение культуры на территории поселения нельзя из-за малочисленности деревни, заключила Ольга Тимофеева.

В настоящее время в населенном пункте проживают около 40 человек. Добраться до него можно по гравийной дороге, о состоянии которой поступило много обращений от местных жителей.

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин отметил, что на участках автодорог «Добручи — Вейно» и «Вейно — Журавлев Конец» ежегодно проводятся плановые работы. Комитетом и районной властью принимаются все неотложные меры по приведению ее в порядок, заверил Борис Елкин.

Глава региона, в свою очередь, поручил постоянно контролировать состояния этих участков в период межсезонья, а также соблюдать запрет на движение лесовозов и иной крупной техники в установленные периоды.

Также участники совещания пришли к выводу, что изменение существующего автобусного маршрута будет нерентабельно из-за низкого числа жителей деревни.

Однако, населенный пункт планируется обеспечить устойчивой мобильной связью. Начальник Управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев подчеркнул, что деревня Вейно включена в одну из целевых программ, реализующих мероприятия по повышению качества связи.

Вопросы приватизации жилых домов в деревне будут решаться адресно. Помощь местным жителям окажут специалисты администрации области, сообщил и.о. председателя регионального комитета по управлению государственным имуществом. Губернатор поддержал это предложение.

Также в ходе совещания выступил председатель комитета по сельскому хозяйству и техническому надзору Псковской области Николай Романов. По его словам, в ближайшую неделю в населенном пункте запланированы работы по борьбе с борщевиком. Обработка будет проходить на территории 3 га.

В заключение Михаил Ведерников призвал руководство районной власти к популяризации среди жителей деревень ТОСов, с помощью которых инициативные граждане могут самостоятельно на местах решать наиболее актуальные вопросы. «Вопросов от жителей было много, но большая их часть могла быть решена на местном уровне», — подчеркнул он.