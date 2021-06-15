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Происшествия / Преступление

В Ленинградской области освободили псковича, похищенного больше месяца назад

15 июня 2021 года, 15:53

В Ленинградской области освободили псковича, похищенного больше месяца назад. Об этом пишет «АиФ-Псков» со ссылкой на собственный источник.

На 28-летнего мужчину напали 13 мая в Пскове. Злоумышленники избили молодого человека, посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

За освобождение парня похитители требовали за 2 миллиона долларов США.

Обнаружить мужчину не удавалось более чем один месяц, потому что похитители постоянно меняли место дислокации. По предварительной информации, захватчики перемещали похищенного четыре раза.

Последняя «база» у похитителей была в селе Сарженка Всеволжского района Ленинградской области. Там 11 июня оперативники УМВД России по Псковской области совместно с коллегами из ГУР МВД России и петербургского спецназа освободили заложника. Злоумышленников задержали в порядке статьи 91 УПК РФ (основания задержания подозреваемого в совершении преступления). 

Органы предварительного следствия Псковского Следственного комитета по факту безвестного исчезновения человека возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). 11 июня оно было переквалифицировано в похищение.

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