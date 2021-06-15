Медицинский класс откроется на базе Гуманитарного лицея в Пскове с 1 сентября

Гуманитарный лицей в Пскове приглашает выпускников 9-ых классов на обучение в медицинский класс, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации города.

Медицинский профильный 10 класс начнет работу с 1 сентября. Его цель - формирование у школьников правильного и осознанного выбора профессии врача.

Для этого учебное учреждение развивает естественнонаучное предпрофильное и профильное обучение медицинской направленности. В частности, связанные с медициной дисциплины для этого класса будут вести преподаватели института медицины и экспериментальной биологии Псковского государственного университета.

Обучающиеся получат углубленное изучение биологии и химии, а также подготовку к олимпиадам и научно-практическим конференциям, победа в которых дает возможность получить дополнительные баллы при поступлении.

При поступлении в ПсковГУ ученики профильного класса смогут рассчитывать на персональную повышенную стипендию или скидки на оплату обучения, в зависимости от условий зачисления. Кроме того, они смогут заключить договор на целевое обучение в других вузах России.

Проект предпрофессионального образования «Медицинский класс в псковской школе» реализуется по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Его цель - формирование у школьников правильного и осознанного выбора профессии врача.

В реализации проекта участвуют Псковский государственный университет, Гуманитарный лицей, комитет по образованию Псковской области, управление образования администрации Пскова, комитет по здравоохранению Псковской области и Псковская областная клиническая больница.