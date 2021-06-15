Псковичи могут оформить детский туристический кешбэк на купленные до 25 мая путёвки, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на директора Центра детского отдыха и оздоровления Татьяну Богданову.

Приём заявок на возврат 50% стоимости путёвок начался с 15 июня. Родители, отправляющие своих детей в оздоровительные лагеря в период с 10 мая по 20 сентября, могут оформить возврат через портал «Госуслуг».

Татьяна Богданова отметила, что до старта акции в Псковской области были приобретены 38 детских путевок. Специалисты центра уже начали обзвон родителей, которые имеют право на получение кешбэка.

Всего акцией воспользовались порядка 80 псковских родителей: они приобрели путёвки в детские лагеря области с 50-процентной компенсацией стоимости. Татьяна Богданова подчеркнула, что в программе участвуют 11 лагерей Псковской области. «Особенно активно скупают путёвки на вторые смены, а впереди еще третья и четвёртая, в некоторых и 5-я есть», - добавила она.

Кроме того, жители региона активно оформляют путевки для отдыха детей на Черноморском побережье.

Программа детского туристического кешбэка стартовала 25 мая. Возврат можно оформить до конца октября. Для этого необходимо предоставить информацию, подтверждающую факт приобретения путёвки.