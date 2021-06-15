15 июня состоится прощание с заслуженным тренером по тяжелой атлетике Львом Никифоровым

15 июня в деревне Красное Солнце Бежаницкого района состоится прощание с заслуженным тренером по тяжелой атлетике Львом Никифоровым, сообщает районная газета «Сельская новь».

Заслуженный тренер РСФСР, мастер спорта СССР, основатель и первый президент федерации ветеранов тяжелой атлетики России Лев Никифоров умер 12 июня в возрасте 85 лет.

Последние годы Лев Никифоров жил в Бежаницком районе. Там заслуженный тренер по тяжелой атлетике готовил детей к соревнованиям различного ранга.

Имя Льва Константиновича Никифорова было включено в энциклопедию «Лучшие люди России» и в книгу славы «IWF-Masters Hall of Flame».