Еще два человека с COVID-19 скончались в Псковской области, сообщает официальный Telegram-канал региона. Всего от этого заболевания погибло 437 псковичей.

С начала пандемии подтвердилось 38 тыс. 462 случая заражения коронавирусом. В частности, 49 случаев добавилось в ковидстатистику региона за сутки 14 июня.

Число выздоровевших от COVID-19 достигло 32 тыс. 906. Только за минувшие сутки из псковских медучреждений выписали 14 пациентов, полностью излечившихся от вируса.