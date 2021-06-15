Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Еще два человека с COVID-19 скончались в Псковской области

15 июня 2021 года, 11:56

Еще два человека с COVID-19 скончались в Псковской области, сообщает официальный Telegram-канал региона. Всего от этого заболевания погибло 437 псковичей. 

Еще два человека с COVID-19 скончались в Псковской области

С начала пандемии подтвердилось 38 тыс. 462 случая заражения коронавирусом. В частности, 49 случаев добавилось в ковидстатистику региона за сутки 14 июня. 

Число выздоровевших от COVID-19 достигло 32 тыс. 906. Только за минувшие сутки из псковских медучреждений выписали 14 пациентов, полностью излечившихся от вируса. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Автоклуб поступит в Гдовский район в июле
В Ленинградской области освободили псковича, похищенного больше месяца назад
Медицинский класс откроется на базе Гуманитарного лицея в Пскове с 1 сентября
Россельхозбанк: правовое регулирование гостевых домов увеличит инфраструктуру для сельского туризма до 61 тысяч мест в перспективе 2-3 лет
Псковичи могут оформить детский туристический кешбэк на купленные до 25 мая путёвки
15 июня состоится прощание с заслуженным тренером по тяжелой атлетике Львом Никифоровым
Новая цифровая платформа Россельхозбанка «Свое Село» поможет со строительством и покупкой частного дома
Михаил Ведерников: Самым эффективным способом противостоять вирусу остаётся вакцинация
До 26 градусов тепла обещают псковичам 15 июня

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Проблема на кончике пальца

Общество / Здоровье
9 июня 12:20

Проблема на кончике пальца

Как предотвратить врастание ногтей?
Близок локоть...

Общество / Здоровье
8 июня 16:12

Близок локоть...

Почему темнеет и сохнет кожа на локтях?
Горячий фронт

Общество
4 июня 14:54

Горячий фронт

Куда податься псковским туристам в условиях закрытых границ и бешеных цен?