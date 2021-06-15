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Общество / Здоровье

Михаил Ведерников: Самым эффективным способом противостоять вирусу остаётся вакцинация

15 июня 2021 года, 11:52

«Самым эффективным способом противостоять вирусу остаётся вакцинация», - написал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. 

Глава региона отметил, что прививочные пункты открыты в каждом районе. Четыре из них располагаются в крупных торговых центрах: «Империал», «Акваполис», «Фьорд Плаза» в Пскове и «Апельсин» в Великих Луках.

Михаил Ведерников: Самым эффективным способом противостоять вирусу остаётся вакцинация

По словам губернатора, эпидситуация в регионе остаётся напряжённой. Так, рост числа ковидбольных на прошлой неделе был на 11,5% больше, чем на предыдущей.

«Прошу каждого из вас внимательнее относиться к противовирусным мерам: избегайте общественных мест, не забывайте носить маски и соблюдать социальную дистанцию», - отметил глава региона и напомнил, что в Москве и Санкт-Петербурге коронавирусные ограничения ужесточаются в связи с подъёмом заболеваемости. 

В Псковскую область эта тенденция может дойти через две недели, подчеркнул Михаил Ведерников и призвал сделать все необходимое, чтобы стабилизировать эпидситуацию.

«Будьте благоразумны, защитите себя и своих близких!» - заключил губернатор. 

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Комментарии

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Бабулечка
15:34 15.06.2021

Индийский штамм пережили, уже ничего не страшно. Пограничный регион, были бы уже первыми по числу заражённых, но главное полталкивать к вакцинации. Даже уполномоченный по правам человека Шахов призывает, вот так защитник. А ответственность на себя за последствия укола не взяли. Пусть бы съездил в Дома престарелых и ПНИ, как там вакцинируют без добровольности.

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