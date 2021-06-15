Михаил Ведерников: Самым эффективным способом противостоять вирусу остаётся вакцинация

Глава региона отметил, что прививочные пункты открыты в каждом районе. Четыре из них располагаются в крупных торговых центрах: «Империал», «Акваполис», «Фьорд Плаза» в Пскове и «Апельсин» в Великих Луках.

По словам губернатора, эпидситуация в регионе остаётся напряжённой. Так, рост числа ковидбольных на прошлой неделе был на 11,5% больше, чем на предыдущей.

«Прошу каждого из вас внимательнее относиться к противовирусным мерам: избегайте общественных мест, не забывайте носить маски и соблюдать социальную дистанцию», - отметил глава региона и напомнил, что в Москве и Санкт-Петербурге коронавирусные ограничения ужесточаются в связи с подъёмом заболеваемости.

В Псковскую область эта тенденция может дойти через две недели, подчеркнул Михаил Ведерников и призвал сделать все необходимое, чтобы стабилизировать эпидситуацию.

«Будьте благоразумны, защитите себя и своих близких!» - заключил губернатор.