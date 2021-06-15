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Общество

До 26 градусов тепла обещают псковичам 15 июня

15 июня 2021 года, 10:08

От 21 до 26 градусов тепла ожидается в Псковской области днем 15 июня, сообщает официальный Telegram-канал региона со ссылкой на данные псковского гидрометцентра. Ночью температура опустится до 5-10 градусов.

До 26 градусов тепла обещают псковичам 15 июня

В течение дня прогнозируются переменная облачность и кратковременные дожди. Ветер – западный, умеренный.

В Пскове и Великих Луках также пройдут кратковременные дожди. В Пскове днём будет 22-24 градуса тепла, ночью – 7-9. В Великих Луках столбики термометров будут выше на 1-2 градуса, чем в административном центре. 

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