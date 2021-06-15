В Пскове выявили 34 новых случая COVID-19 из 49 по региону

За сутки 14 июня в Пскове выявили 34 новых случая COVID-19 из 49 по Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. Общее число заболевших в городе составило 13 тыс. 991, в регионе – 38 тыс. 462.

Также коронавирус подтвердился у четырех жителей Псковского района (всего 3 тыс. 193) и у двоих Пыталовского (всего 423). В Порховском (всего 1 тыс. 171) и Пустошкинском (всего 371) диагностировали по три случая COVID-19, в Невельском (всего 1 тыс. 468), Дедовичском (всего 798) и Печорском (всего 728) – по одному.

За минувшие сутки из псковских медучреждений выписали 14 пациентов, выздоровевших от коронавируса. С начала пандемии от этого заболевания излечились 32 тыс. 906 человек.

Скончались от коронавируса 435 жителей Псковской области.

«Пожалуйста, делайте прививки!» - призвал Михаил Ведерников и добавил, что новых очагов в регионе не выявлено. Под контролем Роспотребнадзора остаются две вспышки: детский сад города Опочка и великолукский завод «Микрон».