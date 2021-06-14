Тело мужчины обнаружили на месте пожара в Великих Луках

В Великих Луках на месте пожара на улице Литвиниховской обнаружили тело мужчины, сообщает портал Луки.ру.
В Великих Луках на месте пожара на улице Литвиниховской обнаружили тело мужчины, сообщает портал Луки.ру.
Возгорание произошло 14 июня около 12:30. Огонь уничтожил жилой дом. По предварительным данным, причиной пожара был поджог.
Тело погибшего хозяина жилища нашли в соседней с домом постройке. По данным источника «Псковской правды», возгорание не было причиной смерти мужчины.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
На тушение выезжали четыре единицы техники и 15 человек.