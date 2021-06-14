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Происшествия / ЧП

Тело мужчины обнаружили на месте пожара в Великих Луках

14 июня 2021 года, 20:44

В Великих Луках на месте пожара на улице Литвиниховской обнаружили тело мужчины, сообщает портал Луки.ру.  

Тело мужчины обнаружили на месте пожара в Великих Луках

Фото из Телеграм-канала «Псковская сводка».

Возгорание произошло 14 июня около 12:30. Огонь уничтожил жилой дом. По предварительным данным, причиной пожара был поджог.

Тело погибшего хозяина жилища нашли в соседней с домом постройке. По данным источника «Псковской правды», возгорание не было причиной смерти мужчины. 

Обстоятельства произошедшего выясняются.

На тушение выезжали четыре единицы техники и 15 человек.

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