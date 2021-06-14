Михаил Ведерников поблагодарил псковских доноров

14 июня отмечается Всемирный день донора крови. В этой связи губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил доноров, отметив, что за каждой порцией крови стоит спасённая жизнь и неизвестный человек, который отдал частичку себя ради спасения другого.

«Значимость донорской крови неоценима. Ежедневно кровь и её компоненты нужны многим пациентам», - написал губернатор на своей странице в Instagram.

Он выразил слова признательности всем донорам за отзывчивость, доброту, неравнодушие и желание прийти на помощь людям.

«Самого крепкого вам здоровья, успехов, добра и всего самого лучшего! Пусть спасённых жизней будет как можно больше», - пожелал Михаил Ведерников.