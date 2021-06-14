Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Михаил Ведерников поблагодарил псковских доноров

14 июня 2021 года, 20:30

14 июня отмечается Всемирный день донора крови. В этой связи губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил доноров, отметив, что за каждой порцией крови стоит спасённая жизнь и неизвестный человек, который отдал частичку себя ради спасения другого.

Михаил Ведерников поблагодарил псковских доноров

Фото из Instagram губернатора

«Значимость донорской крови неоценима. Ежедневно кровь и её компоненты нужны многим пациентам», - написал губернатор на своей странице в Instagram.

Он выразил слова признательности всем донорам за отзывчивость, доброту, неравнодушие и желание прийти на помощь людям.

«Самого крепкого вам здоровья, успехов, добра и всего самого лучшего! Пусть спасённых жизней будет как можно больше», - пожелал Михаил Ведерников. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Тело мужчины обнаружили на месте пожара в Великих Луках
С 16 июня можно будет выходить на псковские водоёмы на моторных лодках
Экскурсионный аэростат совершил жёсткую посадку под Великими Луками из-за погодных условий
Михаил Ведерников: Все трое омбудсменов Псковской области являются хорошими помощниками и экспертами
Новую песню представит Пелагея на 1000-летии Усвят
45 человек заразились коронавирусом в Псковской области 13 июня
До 24 градусов тепла ожидается в Псковской области 14 июня
Почти 54 тысячи жителей Псковской области прошли вакцинацию от коронавируса
Стали известны предполагаемые даты выдвижения кандидатов в Псковское областное Собрание

Комментарии

Авторизация
No comments
Проблема на кончике пальца

Общество / Здоровье
9 июня 12:20

Проблема на кончике пальца

Как предотвратить врастание ногтей?
Близок локоть...

Общество / Здоровье
8 июня 16:12

Близок локоть...

Почему темнеет и сохнет кожа на локтях?
Горячий фронт

Общество
4 июня 14:54

Горячий фронт

Куда податься псковским туристам в условиях закрытых границ и бешеных цен?