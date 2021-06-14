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Общество

С 16 июня можно будет выходить на псковские водоёмы на моторных лодках

14 июня 2021 года, 16:38

 С 16 июня будет снова разрешено выходить на водоёмы в Псковской области на моторных лодках. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

При этом жителям области напомнили, что перед выходом на воду необходимо провести проверку и подготовку своего плавсредства. Особое внимание рекомендовано уделить подвесным лодочным моторам и стационарным двигателям, так как это сложные механизмы. Необходимо проверить уровень масла, смазать все трущиеся детали, проверить рулевое оборудование, электрооборудование, заменить свечи.

«Перед дальним выездом проведите обкатку двигателя», - посоветовали псковичам специалисты.

Запрет на использование моторных плавательных средств был введён с 9 апреля в связи с мероприятиями по охране весенне-нерестующих рыб и сохранения среды их обитания

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