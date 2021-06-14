Экскурсионный аэростат совершил жёсткую посадку под Великими Луками из-за погодных условий

Экскурсионный аэростат совершил жёсткую посадку в Великолукском районе из-за погодных условий, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

ЧП случилось 12 июня около 20:20. Аэростат совершал экскурсионный полёт из Великих Лук. Сел он в районе деревни Рыжаково. На борту летательного аппарата находились семь человек, двум из которых понадобилась медицинская помощь в связи с полученными травмами.

В настоящее время по факту произошедшего проводит проверку Великолукская транспортная прокуратура, которая устанавливает все обстоятельства и изучает, соблюдалось ли законодательство о безопасности полетов. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ситуацию Держит на контроле Северо-Западная транспортная прокуратура.