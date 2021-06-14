Новую песню представит Пелагея на 1000-летии Усвят

На концерте в честь 1000-летия Усвят певица Пелагея представит новую композицию по мотивам песни усвятской исполнительницы Ольги Сергеевой. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Пелагея считает усвятскую народную певицу своим учителем, несмотря на то, что никогда с ней не встречалась.

Празднование юбилея Усвят состоится 31 июля и 1 августа. Концерт с участием Пелагеи пройдёт в первый день на открытой сцене в посёлке.

Губернатор заверил, что областной комитет по культуре подготовит к торжеству много интересного. Уже запланированы фестиваль исторической реконструкции, концерты, выставки, ярмарки, салют.

«Конечно, праздник состоится, если в регионе не будет ухудшения эпидобстановки. Поэтому ещё раз всех призываю пройти вакцинацию, чтобы ничто не смогло омрачить запланированные выходные!» - подчеркнул Михаил Ведерников.