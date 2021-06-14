45 человек заразились коронавирусом в Псковской области 13 июня

Коронавирус выявили у 45 жителей Псковской области 13 июня, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram. При этом выписались в связи с выздоровлением в этот день 16 человек.

В частности, в Пскове добавились 30 случаев коронавируса (всего 13 тыс. 957), в Гдовском районе — четыре (всего 580). По три человека заразились в Великих Луках (всего 6 тыс. 407) и Псковском районе (всего 3 тыс. 189), два — в Себежском районе (всего 611), по одному — в Островском (всего 1 тыс. 927), Великолукском (всего 854) и Пыталовском (всего 421) районе.

С начала пандемии в Псковской области заболели 38 тыс. 413 человек, выздоровели 32 тыс. 892, умерли 435. За последние сутки были проведены 630 исследований на коронавирус, всего - 399 тыс. 571.