До 24 градусов тепла ожидается в Псковской области 14 июня

В Псковской области 14 июня днём ожидается от 19 до 24 градусов тепла, ночью — от 6 до 11, сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные псковского гидрометцентра.

В течение для будет наблюдаться переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северный, умеренный.

В Пскове и Великих Луках также вероятность дождя минимальна. В Пскове днём будет 21-22 градуса, ночью- 8-10, в Великих Луках дневные температуры прогнозируются от 20 до 22 градусов, ночные — от 7 до 9.