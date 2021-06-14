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Общество

До 24 градусов тепла ожидается в Псковской области 14 июня

14 июня 2021 года, 11:09

В Псковской области 14 июня днём ожидается от 19 до 24 градусов тепла, ночью — от 6 до 11, сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные псковского гидрометцентра.

До 24 градусов тепла ожидается в Псковской области 14 июня

В течение для будет наблюдаться переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северный, умеренный.

В Пскове и Великих Луках также вероятность дождя минимальна. В Пскове днём будет 21-22 градуса, ночью- 8-10, в Великих Луках дневные температуры прогнозируются от 20 до 22 градусов, ночные — от 7 до 9.

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