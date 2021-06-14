Почти 54 тысячи жителей Псковской области прошли вакцинацию от коронавируса

В Псковской области 53 тыс. 900 человек завершили вакцинацию от коронавируса, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Первую прививку сделали 65 тыс. 300 жителей региона. Таким образов, второй компонент препарата, который вводиться через 21 день, ожидают порядка 12 тыс. псковичей.

В Псковской области пройти вакцинацию можно в 40 пунктах, также работают 24 выездные бригады медиков. Предварительная запись ведётся по номеру единой службы «122», через портал «Госуслуги» или непосредственно в поликлинике.

В порядке живой очереди можно получить вакцину в торговых центрах «Империал», «Акваполис», «Фьорд Плаза» в Пскове и «Апельсин» в Великих Луках.