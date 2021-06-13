Стали известны предполагаемые даты выдвижения кандидатов в Псковское областное Собрание. Дни, в которые региональные отделения партий проведут конференции, названы в очередном выпуске программы «Псковский телеграм».

В частности, КПРФ планирует провести региональную конференцию 26 июня. У «Справедливой России» и ЛДПР 25-26 июня пройдут съезды в Москве, после чего будут ясны даты региональных конференций. 27 июня региональную конференцию намерены провести «Новые люди».

Напомним, что форум «Единой России» запланирован на 25 июня.