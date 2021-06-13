Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика / Выборы

Стали известны предполагаемые даты выдвижения кандидатов в Псковское областное Собрание

13 июня 2021 года, 17:27

Стали известны предполагаемые даты выдвижения кандидатов в Псковское областное Собрание. Дни, в которые региональные отделения партий проведут конференции, названы в очередном выпуске программы «Псковский телеграм».

В частности, КПРФ планирует провести региональную конференцию 26 июня. У «Справедливой России» и ЛДПР 25-26 июня пройдут съезды в Москве, после чего будут ясны даты региональных конференций. 27 июня региональную конференцию намерены провести «Новые люди».

Напомним, что форум «Единой России» запланирован на 25 июня. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Великих Луках начались спортивные полеты аэростатов
Площадку для памятного знака Знамени Победы благоустраивают под Идрицей
На каком языке говорят современные псковичи выяснили журналисты «АиФ.Псков»
Сделать видеозвонок в реанимацию псковской инфекционной больницы смогут родственники пациентов
В Псковской области выявлен новый очаг коронавируса
Скончался заслуженный тренер по тяжелой атлетике Лев Никифоров
С форума «Единой России» в Пскове начнется выдвижение кандидатов на предстоящие выборы
Стало известно имя стрелка обнаруженного поисковиками в Пыталовском районе самолета ИЛ-2
В Великих Луках открылся Чемпионат России по воздухоплавательному спорту

Комментарии

Авторизация
No comments
Александр Борисов: Призываю всех не оставаться равнодушными и голосовать!

Политика / Партии
26 мая 12:24

Александр Борисов: Призываю всех не оставаться равнодушными и голосовать!

Руководитель ЦИК «Единой России» рассказал о ходе внутрипартийного предварительного голосования
Хождение по кругу

Политика
21 апреля 21:28

Хождение по кругу

Очередная акция оппозиции в Пскове закончилась «политическим хороводом»
Послание на завтра

Политика / Власть
21 апреля 19:58

Послание на завтра

Какие инициативы президента в первую очередь скажутся на Псковской области?