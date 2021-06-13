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Спорт

В Великих Луках начались спортивные полеты аэростатов

13 июня 2021 года, 14:27

В Великих Луках начались спортивные полёты аэронавтов. С утра состоялся брифинг на базе СОК «Стрелец», сообщает Telegram-канале «Воздухоплавание Великие Луки».

Далее начались соревновательная полеты за звание чемпиона России. В рамках задания пилотам нужно будет зайти на четыре цели. Состоялись также индивидуальные старты.

Напомним, что XXVI чемпиона России по воздухоплавательному спорту проходит в Великих Луках с 11 по 17 июня.

Отметим, что 12 июня по время полетов один из аэростатов совершил жествую посадку. Известно, что пострадали два человека - мужчина и женищна из Санкт-Петербурга. 

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