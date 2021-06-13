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Общество / Образование

На каком языке говорят современные псковичи выяснили журналисты «АиФ.Псков»

13 июня 2021 года, 12:31

 В начале июня Яндекс составил списки «региональных слов». На первый взгляд в списке Яндекса нет ничего специфически псковского: «задавиться», «кнопочник», «насмотреть», «обленеть», «поделие», «сморода». Журналисты газеты «АиФ. Псков» попросили доцентра ПсковГУ Наталья Большакову оценить этот список.

«Согласна, что список не вполне совпадает с представлением о псковизмах, - отметила она. - Как диалектолог, я принимаю слова сморода и обленеть. Глагол задавиться скорее ассоциируется с ситуацией лишения себя жизни. Слова поделие и кнопочник – не из диалектной речи, а результаты словообразования в разговорной речи: кнопочник от кнопочный телефон (как, например, подъемник от подъемный механизм); поделие – скорее всего совмещение (как говорят, контаминация) двух слов изделие и поделка».

По словам Натальи Большаковой, от акции у нее несколько впечатлений.

«Мне кажется, можно было бы включить элемент ассоциативного рассуждения, получилось бы умнее, а так все свелось к большому «приколу», - отметила она.

Подробное интервью о том, насколько речь современных псковичей богата регионализмами, могут ли новые слова появляться сегодня и что влияет на наш словарный запас, читайте в материале «Задавиться и обленеть» на сайте «Аргументы и факты. Псков». 

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