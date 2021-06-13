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Общество / Здоровье

Сделать видеозвонок в реанимацию псковской инфекционной больницы смогут родственники пациентов

13 июня 2021 года, 11:45

Сделать видеозвонок в реанимацию псковской инфекционной больницы смогут родственники пациентов. Новую услугу больница вводит со вторника, 15 июня, сообщает в Instagram аккаунте губернатор Михаил Ведерников.

Позвонить можно через видеозвонок на дежурном телефоне мессенджера WhatsApp. Для этого родные в день планируемого звонка должны по телефону информационного центра записывается на разговор.

Пообщаться с пациентом можно каждый будний день с 15.00 до 16.00, по выходным можно созвонится только при острой необхоимости.

Звонок будет осуществляться с разрешения врача реанимации и клинического психолога, которые оценят состояние пациента и возможность его разговора по телефону.

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Комментарии

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Бабулечка
13:36 13.06.2021

Нет честных репортажей из новых инфекционных больниц, о заполняемости, о условиях , о лечении, о перспективах в лечении. Больше рассказывали о лечении студентов-индусов, и о вандализме ,нежели о лечении жителей области.

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