Сделать видеозвонок в реанимацию псковской инфекционной больницы смогут родственники пациентов. Новую услугу больница вводит со вторника, 15 июня, сообщает в Instagram аккаунте губернатор Михаил Ведерников.

Позвонить можно через видеозвонок на дежурном телефоне мессенджера WhatsApp. Для этого родные в день планируемого звонка должны по телефону информационного центра записывается на разговор.

Пообщаться с пациентом можно каждый будний день с 15.00 до 16.00, по выходным можно созвонится только при острой необхоимости.

Звонок будет осуществляться с разрешения врача реанимации и клинического психолога, которые оценят состояние пациента и возможность его разговора по телефону.