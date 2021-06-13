Скончался заслуженный тренер по тяжелой атлетике Лев Никифоров. Он родился 5 октября 1936 года в Бежаницах. Окончил вечернюю школу и Ленинградское железнодорожное училище, где начал заниматься греблей, а в 1955 году в составе команды стал чемпионом Ленинграда. Затем в течение четырёх лет проходил военную службу на флоте.

После службы вернулся в Бежаницы работать спортивным инструктором-методистом в бежаницком совхозе «Ударник». В 1960 году начал заниматься тяжёлой атлетикой и был одним из первых тренеров в районе.

Окончил институт физической культуры и спорта имени П.Ф. Лесгафта по специальности «Тренер-преподаватель по тяжелой атлетике». Долгое время работал в Калужской области.

За время работы подготовил двух мастеров спорта международного класса по тяжелой атлетике, пятерых — по пауэрлифтингу. Среди них — чемпион Европы Николай Платошечкин, серебряный призер чемпионата мира среди юниоров и чемпион Европы среди юниоров Андрей Назаров, бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров Алексей Сметанин, серебряный призер чемпионата Европы среди юниоров Игорь Пилипенко, бронзовый призёр чемпионата Европы среди юниорок Ирина Абрамова.

Последние годы Лев Никифоров тренировал детей в Бежаницах, готовил их соревнованиям различного ранга.

Имя Льва Константиновича Никифорова было включено в энциклопедию «Лучшие люди России» и в книгу славы «IWF-Masters Hall of Flame».